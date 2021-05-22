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В "Слуге народа" не верят в обещание Ляшко вакцинировать 5 млн украинцев?

22 мая, 20:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Сначала нужно вакцинировать тех, кто хочет это сделать, говорит лидер партии

Виктор Ляшко. Скриншот

Виктор Ляшко. Скриншот

Новому министру здравоохранения Виктору Ляшко придется приложить титанические усилия, чтобы успеть до конца августа-2021 полностью привить 5 млн украинцев двумя вакцинами.

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Об этом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил 24-му каналу.

"Я думаю, Виктору Ляшко, по объему того, что он пообещал, за какой срок провакцинировать 11 или 10 млн человек – точно ему необходимо героические антикризисные действия устраивать", – заявил "слуга".

По его мнению, новому главе Минздрава нужне несколько дней разбираться с ситуацией по вакцинации и запасам препаратов.

"Но я думаю, что план он представит, мы его обсудим, утвердим, он сам его утвердит как министр. Мы будем действительно это все выполнять, так как вопрос уже не только назрел, он уже перезрел", – отметил Корниенко.

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Он подчеркнул, что сначала нужно вакцинировать тех, кто хочет это сделать. Кроме того, существуют проблема с теми, кто вакцинироваться не хочет, ведь нужно потратить время, чтобы убедить их в обратном.

"Вакцинированные люди показывают, что это не страшно, что нигде не выросли рога. Это хороший пример для того, чтобы антивакцинаторское настроение немного уменьшить в обществе, сейчас точно этого не нужно", – резюмировал глава партии.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что его фракция в Верховной Раде может поставить вопрос об отставке Ляшко с должности министра здравоохранения в случае, если в течение первых 100 дней работы он не продемонстрирует необходимых результатов.

Также напомним, что перед голосованием за нового главу МОЗ Корниенко напомнил: министры несут политическую ответственность, поэтому за свои обещания должны отвечать. А если Ляшко не выполнит обещание о вакцинации за лето 5 млн украинцев, то уйдет в отставку.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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