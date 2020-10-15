В "Слуге народа" заговорили о сокращении украинской армии

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил рассмотреть вопрос об уменьшении численности украинской армии.
Об этом политик сказал в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, "статья для обороны – защищенная, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии".
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Как отметил Арахамия, увеличение боеспособности армии необходимо Украине, чтобы сдерживать военную агрессию России.
Насколько нужно сохранить численность армии, Арахамия не уточнил.
Напомним, в 2015 году на тот момент президент Петр Порошенко подписал закон об увеличении численности ВСУ до 250 тысяч человек.
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