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В "Слуге народа" заговорили о сокращении украинской армии

15 октября, 09:09

Денис Беспалов Денис Беспалов

Сегодня численность ВСУ составляет порядка 250 тысяч человек

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил рассмотреть вопрос об уменьшении численности украинской армии.

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Об этом политик сказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, "статья для обороны – защищенная, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии".

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Как отметил Арахамия, увеличение боеспособности армии необходимо Украине, чтобы сдерживать военную агрессию России.

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Насколько нужно сохранить численность армии, Арахамия не уточнил.

Напомним, в 2015 году на тот момент президент Петр Порошенко подписал закон об увеличении численности ВСУ до 250 тысяч человек.

Видео: Военное телевидение Украины

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армия ВСУ Давид Арахамия
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