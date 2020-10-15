В "Слуге народа" заговорили о сокращении украинской армии

Сегодня численность ВСУ составляет порядка 250 тысяч человек

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил рассмотреть вопрос об уменьшении численности украинской армии.

Реклама

Об этом политик сказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, "статья для обороны – защищенная, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии".

Читайте также: Сокращения армии не будет: Хомчак объяснил ситуацию в ВСУ

Как отметил Арахамия, увеличение боеспособности армии необходимо Украине, чтобы сдерживать военную агрессию России.

Реклама

Насколько нужно сохранить численность армии, Арахамия не уточнил.

Напомним, в 2015 году на тот момент президент Петр Порошенко подписал закон об увеличении численности ВСУ до 250 тысяч человек.

Видео: Военное телевидение Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама