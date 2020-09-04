В Службе внешней разведки прокомментировали слухи о спецоперации СБУ по "вагнеровцам"

После того, как Беларусь выдала боевиков ЧВК Вагнера России, в Украине разгорелся скандал. Ряд СМИ сообщали, что СБУ проводила спецоперацию в отношении "вагнеровцев", однако ее якобы сорвал Офис президента. Эти слухи в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" прокомментировал глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк.

"Дискуссия происходит в угрожающем русле для национальной безопасности, для национальных интересов нашего государства. Я бы хотел всем напомнить, что сегодня мы до сих пор находимся в стадии военной агрессии России против Украины. И война ведется не только армиями, обществом, культурой. Но и, безусловно, информацией. И сегодня информация — это средство номер один донесения любых активных влияний на непосредственно наше государство", – заявил Кондратюк.

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Он отметил, что из-за России Украина и так много потеряла: как территории, так и 10 тысяч погибших на войне украинцев. Глава разведывательного ведомства напомнил о ситуации в Украине в 2014 году.

"Господин Юрий (Бутусов. – Ред.) очень хорошо осведомлен, какие операции проводились, и с риском для жизни. И какую цену мы платили за то, когда информация выходила наружу. Сегодня сама эта дискуссия несет смертельную опасность для сотрудников разведывательных органов и специальных служб. Потому что любое неосторожное слово, сказанное тут в студии. Оно сегодня может быть использовано и проанализировано нашим врагом. Я лично, как профессионал, считаю, что публичное обсуждение деятельности спецслужб, разведывательных органов есть невозможным", – сказал Контратюк.

Он добавил, что все страны с высоким уровнем демократии тоже придерживаются таких правил.

"Пожалуйста, не создавайте пиаризацию вокруг деятельности разведывательного органа. Дайте им возможность работать", – подытожил Контратюк.

Напомним, ранее эти слухи глава ОПУ Андрей Ермак назвал хорошо спланированной дезинформацией. Ермак отметил, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ еще 6 августа.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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