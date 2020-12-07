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В СНБО рассказали, когда украинцев начнут вакцинировать от COVID-19

7 декабря, 15:07

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина еще только договаривается о поставке вакцины – осталось потерпеть несколько месяцев

Массовая вакцинация от коронавируса в Украине может начаться в середине следующего года. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Сергей Комиссаренко.

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По его словам, все будет зависеть от того, как быстро правительство сможет разработать механизм вакцинации.

"Надо подготовить инфраструктуру, разработать логистику для того, чтобы правильно провести вакцинацию. В Украине она появится в необходимом количестве только в конце следующего квартала. Массовая вакцинация будет проведена, думаю, в середине следующего года", – сказал Комисаренко.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский на селекторном совещании тоже акцентировал внимание правительства и Минздрава на алгоритме вакцинации: государство должно определиться, кто будет вакцинироваться первым, сколько пациентов смогут принять больницы за месяц, нужно помочь медучреждениям с вакцинацией.

Украина сейчас ведет переговоры о вакцине с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. Ожидается, что к нам попадет 8 миллионов доз вакцины во втором-третьем квартале 2021 года (апрель-сентябрь). Верховная Рада даже приняла закон, который ускорит регистрацию в Украине иностранных препаратов. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что 20 млн украинцев получат вакцину от COVID-19 бесплатно.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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СНБО вакцина коронавирус

Источник: Сегодня

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