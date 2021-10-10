В списке желтых только 8 областей. Минздрав обновил карантинные зоны

В Украине по состоянию на 10 октября показателям желтой зоны соответствуют только 8 областей и Киев. Остальные 16 регионов внесли в список оранжевых.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Какие области уже оранжевые:
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- Волынская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Луганская;
- Львовская;
- Одесская;
- Полтавская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая;
- Черниговская.
Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области — 799 на 10 тысяч населения, Луганской — 780, а также в Сумской — 548.
Какие ограничения действуют сейчас
С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют новые ограничения:
- запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или заполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.
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