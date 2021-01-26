В США курорт Малибу замело снегом, а в Австралии – жара +40 (видео)

На американском курорте еще неделю назад было лето и жара, а теперь все в сугробах

Пока в Украине один циклон сменяется другим, в мире погода тоже показывает характер. В США выкапываются из сугробов, австралийцы спасаются от жары, а в России внезапно среди зимы вспыхнул сухостой.

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В Украине синоптики уже не прогнозируют сильных морозов, но погода все равно портится: сильные снегопады у нас ожидаются на севере и западе, а дождь и мокрый снег – в центральных областях, ливни – на востоке и юге.

Видео: Сегодня

А вот в Америке не на шутку разошлась зима, засыпало даже Малибу – этот солнечный калифорнийский город обычно славится своими пляжами, а не снегом. Там намело 30-40 сантиметров снега. Причем еще на прошлой неделе в Малибу было настоящее лето и жара, а сейчас – легкий морозец.

В Австралии настоящее лето – там сейчас +30, а в самые жаркие часы почти 40 градусов тепла. Местные жители спасаются от высоких температур на пляже. Уже на рассвете там много людей, а к полудню – настоящий аншлаг. Ведь сегодня еще и День Австралии, национальный праздник, поэтому большинство компаний не работают. Впрочем, спасатели говорят, у них сегодня прибавится работы.

"Жара, большое количество тех, кто занимается серфингом, национальный праздник... У людей очень большой соблазн пойти на пляж. Но это коктейль опасных условий – высокая вероятность утонуть. Просим соблюдать правила: плавать в районах, которые патрулируются. Желательно – не в одиночестве и не примешивать к напиткам алкоголь", – рассказал координатор спасательной бригады в Сиднее Мэтт Спунер.

В Краснодарском крае России почти 100 спасателей тушили пожар в плавнях – горел камыш на площади в 2000 квадратных метров. Угрозы для населенных пунктов не было, но и быстро справиться с огнем не удавалось. Мешал сильный ветер. И все же через несколько часов стихию ликвидировали.

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Как сообщали новости "Сегодня", даже в теплые регионы планеты пришли аномальные холода. Недавно в Сахаре выпал снег, Стамбул и Кашмир тоже замело.

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