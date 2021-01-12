В США на спецподготовку прибыли украинские военные моряки

Украинские экипажи будут проходить подготовку на патрульных катерах Island

В Соединенные Штаты в понедельник, 11 январ, прибыли украинские экипажи патрульных катеров класса Island для проведения 10-недельного курса спецподготовки.

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Об этом сообщило посольство Украины в США в Twitter.

Обучать украинских моряков будут в Балтиморе.

Отмечается, что это уже вторая партия катеров, которые Соединенные Штаты передадут Украине в рамках помощи в сфере безопасности и обороны.

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Напомним, вторая партия американских патрульных катеров класса Island должна прибыть в Украину в течение первого полугодия 2021 года. Сейчас катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение.

Кроме того , ВМС Украины подписали контракт на строительство американских катеров Mark VI для нашей страны.

Ранее Украина также подписала с французской компанией ОСЕА контракт на строительство патрульных пограничных катеров для Министерства внутренних дел.

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