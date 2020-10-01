В США указали на большую ошибку России при захвате Крыма

Агрессор в 2014 году не думал, с какими проблемами на полуострове столкнется через несколько лет

Россия захватила Крым в 2014 году, но допустила важную ошибку – она не позаботилась о водоснабжении полуострова. Теперь для Кремля намного сложнее получить доступ к днепровской воде из Северо-Крымского канала.

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Об этом рассказал в комментарии Крым.Реалии бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

"Я могу понять обеспокоенность России, но она должна была подумать об этом (водоснабжении полуострова. – Ред.), прежде чем незаконно захватывать Крым в 2014 году", – сказал он.

Пайфер отметил, что протяженность Крымского канала по материковой части Украины (от админграницы до точки входа в Днепр) 100 километров. Дипломат считает, что Россия сейчас вряд ли пойдет на силовой захват канала, несмотря на острую нехватку воды.

"И если вы собираетесь захватить этот канал и пустить по нему воду, вы должны контролировать весь канал, поскольку в противном случае его могут заблокировать. Это была бы серьезная военная операция. Я думаю, что операция такого масштаба почти наверняка приведет к новому раунду еще более жестких санкций со стороны Соединенных Штатов и Европы. Санкции помогут оказать сдерживающий эффект на россиян, если те задумают что-то подобное. Кроме того, масштабы таких военных действий – это довольно сложная задача для России", – резюмировал экс-посол.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не даст воду для нужд российских оккупантов и их военных баз, а помочь может только простым крымчанам. По его словам, в случае гуманитарной катастрофы Украина будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и т.д. В то же время он отмечал, что сейчас невозможно технически возобновить подачу днепровской воды на полуостров из-за проблем с инфраструктурой.

В то же время заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос говорил, что Россия может захватить Северо-Крымский канал, но все равно останется без воды. Он объяснил суть проблемы для россиян.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому, когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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