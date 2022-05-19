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В США выпустили комикс о Зеленском (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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19 мая, 13:30
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Стоимость книги – 7,99 доллара. Ее можно заказать на Amazon
Жизнь Владимира Зеленского нарисовали в комиксе. Фото: коллаж "Сегодня"
Жизнь Владимира Зеленского нарисовали в комиксе. Фото: коллаж "Сегодня"

Историю жизни президента Украины Владимира Зеленского превратили в графический роман в новой книге издательства TidalWave Comics "Политическая власть: Владимир Зеленский". Книгу стоимостью 7,99 доллара можно заказать на Amazon.

Об этом сообщает Reuters.

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Детали

В книге рассказывают, как Зеленский, когда-то сыгравший вымышленного президента в телешоу, пришел к власти в 2019 году и пообещал прекратить войну на Донбассе.

"Кто он? Что им движет? Почему он настоящий лидер для Украины в этот момент? Это то, что меня интересовало, когда я начинал исследование", – говорит автор книги Майкл Фризель.

Художник книги – Пабло Мартинен. По словам американского издателя Даррена Дж. Дэвиса, эта книга много значит для него из-за его украинских корней.

"Мои дедушки и бабушки иммигрировали из Украины. Я хотел использовать это издание, чтобы не только рассказать историю, но и как-то пожертвовать на это дело", – сказал Даррен Дж. Дэвис.

Стоимость книги – 7,99 доллара. Ее можно заказать на Amazon. Часть денег от продаж передадут Международному Красному Кресту.

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Комикс про Владимира Зеленского

США выпустили монеты с изображением Зеленского — кто их может приобрести

В США выпустили памятные монеты по случаю обращения президента Украины Владимира Зеленского к американский Конгрессу 7 марта 2022 года. На одной стороне монеты написано: "Лидер мира. Лидер мира". Об этом сообщает сайт сувенирного магазина Белого дома.

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Стоит такая монета 100 долларов, и все 100% прибыли от ее продажи пойдут американскому Красному Кресту для оказания помощи Украине. Тираж ее ограничен – 2500 шт. Монета имеет сертификат подлинности, к ней дают бархатный подарочный футляр с внешней коробкой из двух частей с золотой президентской печатью. Предзаказ доступен до 15 июня.

В страстной речи в стиле Черчилля через Zoom из своего офиса в Киеве президент Зеленский вызвал восхищение законодателей по обе стороны тем, что сделал больше всего для защиты своей страны и народа от жестокой агрессии России. Это был удивительно прямой призыв к действию лидера военного времени, который доказывает, что помощь Украине является моральным императивом для страны, позиционирующей себя как маяк свободы и демократии для всего мира, — говорится в описании монеты.

Ранее мы писали:

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Десантник Дмитрий Тодоров – старший лейтенант ВСУ, командир роты. Вместе с побратимами остановил колонну вражеской техники, лично уничтожил танк. В начале мая в видеообращении президент Зеленский сообщил о присвоении Тодорову звания Героя Украины за смелость и чрезвычайную эффективность в боях против оккупантов в Донецкой области.
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