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В США заявили, что Украина может срезать путь к членству в НАТО

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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16 мая, 14:50
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Кристина Квин рассказала о возможном пути в Альянс для Украины
Кристина Квин высказалась о вступлении Украины в НАТО
Кристина Квин высказалась о вступлении Украины в НАТО / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

У Украины есть шанс стать членом НАТО без этапа Плана действий по членству по примеру Финляндии и Швеции, потому что это не обязательная часть процедуры вступления. Об этом рассказала временная поверенная США в Украине Кристина Квин в интервью Европейской правде. Она подчеркнула, что это не то же самое, что упрощенная процедура.

"Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ. Однако я бы не называла это сокращенной процедурой", — сказала она.

Квин объяснила, что ПДЧ – это механизм, позволяющий государству достичь требований для совместимости с Евросоюзом, и если какое-либо государство уже отвечает всем требованиям, План действий по членству становится ненужным.

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"Украина, как и любое другое государство, не должна получать План действий по членству и выполнять его, если вы в общем будете отвечать большей части требований", — сказала Кристина Квин.

Напомним, в решении Брюссельского саммита НАТО в июне 2021 года подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина в будущем станет членом Альянса через План действий по членству.

ВСУ переходит на стандарты НАТО

Во время саммита министров обороны 40 стран на авиабазе Рамштайн в Германии было принято стратегическое решение о переходе украинской армии на западные калибры и технику по стандартам НАТО.

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Была создана Консультативная группа по вопросам обороны Украины, которая будет действовать на постоянной основе. Это позволит оптимизировать и ускорить важные процессы получения оружия, усовершенствовать логистику, обеспечить оптимальную координацию.

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