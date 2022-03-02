В столичном метро задержали диверсантов с опасной игрушкой

В киевском метро полиция задержала пятерых диверсантов, сообщает "Инсайдер Украина".
У одного при себе был плюшевый мишка с зашитыми внутри патронами.
Другой через мессенджеры передавал врагу оперативную информацию об украинских военных.
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Как рассказал "Сегодня" очевидец, одного из диверсантов вычислила женщина на перроне. После этого подключились другие люди и обнаружили остальных. Когда допрашивали одного из них (с сумкой, на фото – справа), то спрашивали что-то про белорусские документы.
Ситуация в Украине 2 марта
- Оккупанты, вторгшиеся в Украину в ночь на 24 февраля, выпустили по Житомиру ракету из российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Через полчаса она упала в районе аэропорта.
- В Харькове продолжаются мощные обстрелы оккупантами РФ. После попадания в танковое училище там уже длительное время не могут потушить пожар.
- В результате нового обстрела центра Харькова, который произошел 2 марта утром, погибли четверо, еще девять человек были ранены.
- В течение ночи практически по всей Сумской области велись уличные бои. В Тростянце вражеские войска заняли штаб и начали мародерство. Однако оккупанты деморализованы, часть из них сдаются ВСУ, другие пытаются сбежать.
- Около 8:00 в Сумах прозвучал мощный взрыв в районе воинской части и артиллерийского училища.
- Глава Николаевской ОГА сообщил о высадке вражеского десанта.
- Генштаб опубликовал новые данные о потерях врага с начала вторжения 24 февраля и до утра 2 марта.