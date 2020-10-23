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В субботу до +22, а в день выборов – похолодает: какой будет погода на выходных

23 октября, 13:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Начало следующей недели будет без дождей, и ощутимых холодов тоже не предвидится

Погода продолжит радовать украинцев и на выходных. 24-25 октября практически без дождей и местами даже больше 20 градусов. В день выборов немного похолодает, но не существенно.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

В следующие два дня в большинстве областей будет сухая погода, разве что на севере и в Харьковской области может немного покапать.

"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, умеренный. Температура воздуха в субботу в течение дня 12-18 градусов, 11-14 градусов будет в Сумской области, на юге ясно и теплее – 16-22 градуса. В воскресенье воздух посвежеет, столбики термометров съедут вниз на 2-4 градуса", – написала Диденко.

В Киеве завтра будет облачно, даже иногда немного с дождем, а вот в воскресенье ожидается прекрасная погода – сухо, с утренними туманами, днем ​​солнце. Температура воздуха в субботу 16 градусов, в воскресенье около +14.

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Синоптик добавила, что начало следующей недели будет без дождей, и ощутимых холодов тоже не предвидится.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 октября в Украине прошли сильные дожди, местами непогода натворила беды. Например, Киев серьезно подтопило, в Кропивницком с домов сносило крыши, а в Николаевской области пострадали жилые дома, школы и детсад.

Ураган в Кропивницком

Спасатели показывали последствия непогоды в Кировоградской области. Дошло до того, что в Кропивницком пришлось развернуть мобильный пункт обогрева и полевую кухню.

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Источник: Сегодня

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