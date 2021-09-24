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В суде оспорили запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
24 сентября, 01:49
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Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.
Иск к Киевскому городскому совету подала Государственная регуляторная служба Украины. Коллаж "Сегодня".
Иск к Киевскому городскому совету подала Государственная регуляторная служба Украины. Коллаж "Сегодня".

В Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск об отмене запрета на ночную продажу алкоголя в столице. Решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Об этом сообщает ОАСК.

Запрет на ночную продажу алкоголя

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Иск к Киевскому городскому совету подала Государственная регуляторная служба Украины.

"Истец просит суд отменить решение Киевсовета, которым в сентябре 2018 было установлено ограничение продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в столице", – говорится в сообщении.

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По мнению государственного регулятора, решение о запрете ночной продажи алкоголя в Киеве принималось с нарушением норм действующего законодательства и является недейственным механизмом регулирования хозяйственных и общественных отношений. Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, в 2018 году проект решения о запрете продавать в столице ночью алкоголь вызвал бурную дискуссию в Киевраде. Депутаты спорили, до какого времени должны действовать ограничения. Звучало, в частности, предложение "снизить градус", чтобы запрет действовал не до 10 утра, а до 8. Однако это предложение большинство не поддержало, хотя его выносили на голосование дважды. В итоге за проект решения проголосовали 77 человек. Это решение вступило в силу в столице 24 октября 2018 года.

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