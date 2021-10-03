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В Сумах произошло массовое отравление газом, пострадали трое детей

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
3 октября, 16:26
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После оказания необходимой помощи одного мужчину отпустили домой, а вот всех остальных членов семьи госпитализировали
В Сумах шесть человек отравились угарным газом
В Сумах шесть человек отравились угарным газом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумах после пользования газовым проточным водонагревателем, шестеро граждан почувствовали слабость и обратились за помощью к медикам.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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По словам медицинских работников, у всех пострадавших были признаки отравления угарным газом. После оказания необходимой помощи 39-летнего мужчину отпустили домой, а вот 38-летнюю женщину, 65-летнего мужчины и трех детей 3, 7 и 11 лет госпитализировали в больницу.

Правоохранители выяснили, что вечером семья пользовалась газовым проточным водонагревателем. Но из-за неисправности воздушной вытяжки в квартире им стало плохо и они обратились за помощью к врачам.

Сейчас полицейские проводят проверку.

Отравление студентов в Ивано-Франковске

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В Ивано-Франковске студенты отравились неизвестным веществом в общежитии колледжа технологий и бизнеса. В больницу госпитализировали восемь подростков, из них трое в тяжелом состоянии.

В областной клинический Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф госпитализировали восемь детей, 2005 и 2004 года рождения. Трех из них сначала госпитализировали в реанимацию, еще пятерых – в неврологическое отделение в состоянии средней тяжести.

Всем пострадавшим медики вначале поставили диагноз "отравление угарным газом", но спасатели и полицейские не установили источник его происхождения. Спустя несколько часов резкий запах в здании исчез и детей вернули в их комнаты.

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