Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 🔦 Обыск у Коболева ⛔ Кровавые "протесты" 📋 Как подготовиться к ЧС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Сумской области орудует банда грабителей: почему люди ведут расследование вместо полиции (видео)

Алеся Боровик Алеся Боровик собственный корреспондент Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 февраля, 04:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Грабители воруют дорогую технику и даже разбирают тракторы на запчасти

Банда воров держит в страхе несколько деревень в Сумской области. За последние полгода заглянули чуть ли не в каждый дом. Не гнушаются ничем: от подушек – до техники. В домохозяйствах – украденного на десятки тысяч гривен. А в полиции до сих пор никаких зацепок. Людям приходится самостоятельно расследовать и искать свое имущество. Почему так — выясняла корреспондентка "Сегодня" Олеся Боровик.

Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

Реклама

Воровство в селах

Грабежи в селе Супруновка начались с кладбища. Впоследствии воры дошли и до живых. В усадьбе Виктора и Надежды украли технику и запчасти к ней почти на сто тысяч гривен. Воры разобрали два трактора.

"Зашли во двор, бензопилы забрали, свару, болгарки", — говорит житель Супруновки Виктор Дермилев.

Ранее по такой же схеме обчистили и двор жителя соседнего села.

"У нас украли очень много. Украли плуг, цилиндры", —- рассказывает житель села Лидино Виктор Заец.

Что говорят в полиции?

В полиции до сих пор – никаких версий. На все вопросы пострадавших – ответ один.

Реклама

"Не звоните нам, не надоедайте, не мешайте следствию", — говорит жительница села Лидино Валентина Заяц.

Люди проводят расследование самостоятельно

В деревне говорят, что доверия к полиции нет. Так что Виктор начал собственное расследование. И произошло чудо. Вернул кое-что из украденного.

"Мы нашли в Белополье свой плуг. Своими личными силами", — рассказывает житель села Лидино Виктор Заец.

Плуг Виктор унес. Но перед этим долго доказывал, что имущество принадлежит именно ему. Воров так и не нашли, а реализаторов — не наказали. Люди считают, что их дома опустошает одна дерзкая банда.

Грабителей заметили

Вероятных воров даже зафиксировали камеры видеонаблюдения во дворе одного из домов. Видно, как двое мужчин осматривают жилье. Но увидев камеры, уходят ни с чем. Все улики крестьяне передали в полицию.

Реклама

"Все же полиция пусть немного пошевелится и найдет эту банду. Потому что здесь рядом несколько сел и все страдают", — отметила жительница Супруновки Лариса Дермилева.

Шевелятся, впрочем, действительно медленно, не скрывают в полиции. Ведь на одном следователе почти по сотне дел.

"Были отработаны рынки, где занимаются продажей, перепродажей. На сегодняшний день имущество не установлено, может еще его не сбывали. Может есть место, где оно хранится", — говорит заместитель начальника следственного отдела Белопольского отделения полиции Игорь Будко.

Это в лучшем случае. По худшему сценарию – говорят местные – украденная техника и запчасти контрабандой направились в соседнюю Россию. Люди написали коллективное заявление в областную полицию, чтобы там присоединились к поискам и освободили их села от серийных воров. Руководство обещает прокомментировать после проверок.

Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Начиная с 2017 года в Украине улучшается криминогенная ситуация, предварительная статистика преступности в 2020 году наиболее низкая за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступления, то в 2020 году – 335 000, среди них убийств – 1326.

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Жуткая стрельба в Днепре. Мы узнали, чем занимается Рябчук в СИЗО Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Кому-то помешал. В Киеве на стройке снесли забор (фото) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Массовые беспорядки в Украине. Суд арестовал подозреваемого Юрия Голубана Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Doodle Сегодня
2 февраля. Евгений Гребинка. Ровно 210 лет назад родился Евгений Гребинка, прозаик, поэт, баснописец, издатель, переводчик, меценат, общественный деятель, автор легендарного романса “Очи черные”.
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

205 775

заболело за неделю в Украине

+70%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3695

Евро (€)

31.89

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять