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В Сумской области продают "воздух родины" в консервах: сколько стоит (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
14 октября, 20:03
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Сувенир предлагают дарить тем, кто живет далеко от дома
В Сумской области продают воздух в банках.
В Сумской области продают воздух в банках. / Фото: Коллаж: Сегодня

В селе Верхняя Сыроватка Сумской области придумали продавать необычные сувениры. В консервные банки начали закатывать воздух.

Об этом сообщил местный активист Роман Голубь в Facebook.

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Что за консервы с воздухом?

В селе начали закручивать консервные банки с воздухом и продавать их в качестве сувенира.

Одна банка с воздухом стоит 40 грн. На самой банке написано, что срок годности консервы – до 2222.

"Сувенир для родственников, живущих далеко от родного дома. "Верижанский воздух родины", – написал Голубь.

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Все средства от продажи консервированного воздуха пойдут на развитие музейной комнаты Vерижиця в громаде Верхняя Сыроватка.

Консервы с воздухом с родной земли. Фото: Роман Голубь

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Как реагируют соцсети

В комментариях к новости о таком необычном сувенире, его называют современным и креативным.

"Прекрасный сувенир. Прямо "дыхание родной земли" – современно, креативно, необычно", – написали под постом Романа Голубя.

Сам он уверен, что умные люди понимают – это не бизнес, а пиар ход, для популяризации истории и развития музейного дела в родном селе.

Где продают "родной воздух"

Село Верхняя Сыроватка расположено в 15 км от города Сумы. Это центр Верхнесыроватской территориальной громады. В составе ТГ – села Зализняк, Стенки, Новоселица, Великий Бобрик, Малый Бобрик, Ивахновка, Юсуповка, поселок Каменный (все они перечислены на баночке с воздухом), население – более 5 тысяч человек.

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