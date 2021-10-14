В Сумской области продают "воздух родины" в консервах: сколько стоит (фото)

Сувенир предлагают дарить тем, кто живет далеко от дома

В Сумской области продают воздух в банках. / Фото: Коллаж: Сегодня

В селе Верхняя Сыроватка Сумской области придумали продавать необычные сувениры. В консервные банки начали закатывать воздух.

Об этом сообщил местный активист Роман Голубь в Facebook.

Реклама

Что за консервы с воздухом?

В селе начали закручивать консервные банки с воздухом и продавать их в качестве сувенира.

Одна банка с воздухом стоит 40 грн. На самой банке написано, что срок годности консервы – до 2222.

"Сувенир для родственников, живущих далеко от родного дома. "Верижанский воздух родины", – написал Голубь.

Реклама

Все средства от продажи консервированного воздуха пойдут на развитие музейной комнаты Vерижиця в громаде Верхняя Сыроватка.

Консервы с воздухом с родной земли. Фото: Роман Голубь

Реклама

Как реагируют соцсети

В комментариях к новости о таком необычном сувенире, его называют современным и креативным.

"Прекрасный сувенир. Прямо "дыхание родной земли" – современно, креативно, необычно", – написали под постом Романа Голубя.

Сам он уверен, что умные люди понимают – это не бизнес, а пиар ход, для популяризации истории и развития музейного дела в родном селе.

Где продают "родной воздух"

Село Верхняя Сыроватка расположено в 15 км от города Сумы. Это центр Верхнесыроватской территориальной громады. В составе ТГ – села Зализняк, Стенки, Новоселица, Великий Бобрик, Малый Бобрик, Ивахновка, Юсуповка, поселок Каменный (все они перечислены на баночке с воздухом), население – более 5 тысяч человек.

Ранее мы писали: