В Сумской области работает кафе без цен: что в нем готовят (видео)

В заведении есть только одно блюдо

Кафе, в котором нет цен, работает в Сумской области. Каждый может положить какие-то деньги, а может и не класть вообще. Единственная валюта, которая здесь обязательна —это благодарность. Корреспондентка "Сегодня" Олеся Боровик отыскала необычное заведение и расспросила, чем таким особенным там угощают, что от клиентов нет отбоя, а еще узнала об особой мечте хозяина.

Необычное кафе

Заведение расположено на трассе Сумы-Харьков. На раскаленном угле шкварчит мясо. За мангалом – Павел. 8 лет работал в заведениях общепита в городе неподалеку. Преодолел путь от повара к шефу. Но бросил все ради мечты – открыть свой ресторан. Особенность своего кафе объясняет так:

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"Вы приезжаете. Я готовлю одно блюдо. Вы пробуете и решаете, достоин ли я своей мечты или не достоин", — рассказывает повар Павел Беликов.

Единственное блюдо, которое готовит Павел, – шаурма по авторскому рецепту. Лаваш, пекинская капуста, морковь по-корейски, сливочный соус и звезда блюда – сочное мясо из мангала в авторских специях. Конкретной цены за эти вкусности нет. Благодарность можно положить в ящик. Кто и сколько даст – Павел, говорит, не смотрит. Подсчитывает вечером, когда возвращается домой и признается, видит, что людям его блюда нравятся.

"Меня эти эмоции еще больше подзаряжают. И мне еще больше хочется просыпаться, ехать сюда и готовить для них", — говорит повар Павел Беликов.

Но бывают такие, что ничего не кладут в ящик на его мечту. Впрочем, Павел не отчаивается, и уже видит, как будет принимать своих первых гостей. Мужчина мечтаю сделать из бывшего родительского дома ресторан. На осуществление мечты Павел установил конкретный срок. Через три года ждет нас уже в своем ресторане.

В Украине обновили правила в кафе и ресторанах через COVID-19

Дополнительные правила для работников:

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использование средств индивидуальной защиты;

тщательное мытье рук с мылом или обработка антисептиком после каждого снятия и надевания новых средств индивидуальной защиты;

регулярное мытье рук. Не реже, чем раз в три часа;

не прикасаться к лицу руками;

воздержание от контакта с людьми, имеющими симптомы респираторных заболеваний;

самоизоляция, если присутствуют симптомы респираторных заболеваний;

проверка COVID-документов у посетителей.

Правила для посетителей:

обработка рук антисептиком перед входом в заведение;

показывать COVID-документы работникам заведения;

передвижение по заведению в средствах индивидуальной защиты;

соблюдение физической дистанции.

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