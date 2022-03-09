Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Сумской области российские "потеряшки" расстреляли свои же танки – соцсети

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 марта, 11:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российские военные теряют технику на территории Украины
Оккупанты теряют по глупости военную технику
Оккупанты теряют по глупости военную технику / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумской области российские оккупанты не узнали свою военную технику и расстреляли ее. Об этом на своей странице в Facebook пишет пользователь соцсети Олег Горбан.

"На Сумщине в село заехали 4 российских танка. Местные, сидя по домам, наблюдают с интересом за жизнью млекопитающих. Танки останавливаются, вылезает экипаж, из двух танков сливают топливо в остальные два и все уезжают. А два пустых танка стоят посреди села. Местные выбежали, воткнули в танки флаги Украины и шмыгнули по домам, сидят, ждут. Возвращаются первые два танка (видно топливо нарыли) видят 2 танка с украинскими флагами и давай их расстреливать, потом подъехали, поняли, что свои, расстроились", – написал он.

Вскоре стало известно, что 2 танка, которые остались на ходу, поехали село объезжать (видно потерялись).

Реклама

"Они заехали на мост, который предназначен для легковых автомобилей, мост, конечно же, обвалился в реку вместе с танком и всем экипажем. Оставшийся танк ездил-ездил, нашел овраг и перевернулся там. Экипаж вылез и начал толкал его, но у них ничего не получилось, технику пришлось оставить и идти пешком", – рассказал пользователь соцсети и добавил, что село без единого выстрела с двумя флагами Украины победило 4 танка российских оккупантов.

Потери российских оккупантов

Оккупанты продолжают нести огромные потери, пытаясь захватить украинские земли, сообщает Генштаб ВСУ.

В Николаеве придумали ловушку для российских танков. Для этого необходимо установить покрышки на каждом перекрестке.

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг несет невиданные потери, а украинская армия удерживает все ключевые направления.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Украину поступают тысячи тонн "гуманитарки" от соседних стран Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день 14-й. Авиаудары по Сумской области, провокации на ЗАЭС и дефолт РФ – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять