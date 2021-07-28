В сутки сможем колоть до 250 тыс. человек: Зеленский о планах вакцинации

Глава государства признал, что на сегодняшний день Украине полностью не готова в вопросе вакцин, но прививок станет больше

Зеленский пообещал еще больше вакцин. Скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что система здравоохранения готова к новой волне коронавируса, а в августе вакцинация выйдет на уровень до 250 тысяч прививок от коронавируса в сутки, вакцин тоже станет больше. Об этом он сказал в интервью телеканалам.

"Готовы ли мы полностью с вакцинами? Нет. Тут два вопроса – количество и инфраструктура. Инфраструктуру вакцинации, я считаю, мы хорошо подготовили. 150 тысяч (доз) в сутки мы можем колоть", – сказал он.

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Зеленский отметил, что, согласно расчетам на август, планируется делать 200-250 тысяч прививок в сутки.

"200-250 тысяч прививок мы будет готовы делать в сутки. Я считаю, что это очень мощно. Что касается количества вакцин – мы все работаем над этим", – подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что рассчитывает на получение от Германии и США поставок вакцин до Дня Независимости в Украине, поскольку в этот период будут большие скопления людей и их нужно защитить.

"И самым главным остается, кроме той задачи, которая поставлена министром здравоохранения (вакцинировать 5 млн украинцев до осени. – Ред.), – мы должны дойти до 10 млн. Это в целом изменит атмосферу в вопросе противостояния ковиду", – добавил глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", в "Дія" могут появиться привилегии для вакцинированных украинцев – у нас может появиться внутренний ковидный паспорт.

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