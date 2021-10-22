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В течение трех суток решится вопрос с бесперебойной поставкой газа – СНБО

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
22 октября, 19:55
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На сегодняшний день Украина имеет контракт с Россией на прокачку в год 40 млрд кубометров газа
На заседании сегодня обсудили проблему с газом
На заседании сегодня обсудили проблему с газом / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабмину поручено принять меры по бесперебойному снабжению газа. Вопрос решат в трехдневный срок.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания в пятницу, 22 октября.

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По словам Данилова, Кабинет министров решит вопрос об установлении механизма бесперебойного снабжения газа.

"Кабмину поручено в течение трех дней принять меры для установления механизма безперебойного, без права отключения поставки газа бытовым потребителям, бюджетным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям", – говорит Алексей Данилов.

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По его словам, Украина готова предложить дополнительно 55 млрд кубометров газа Европе. Правительству, НАК "Нафтогаз" и "Оператору ГТС" поручено определить специальные условия для транспортировки этих объемов.

На сегодняшний день Украина имеет контракт с Россией на прокачку в год 40 млрд кубометров газа.

Он добавил, что мощности украинской ГТС позволяют предложить Европе дополнительные 55 млрд кубов.

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Ситуация с газом

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