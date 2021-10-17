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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Техасе при аресте произошла стрельба, а в Великобритании ребенок съел ужин от забывчивого дедушки и умер – главные новости за ночь

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
17 октября, 07:27
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В Техасе один из нарушителей был задержан, однако стрелок до сих пор разыскивается, а пожилой англичанин забыл об особенностях внука
Один из правоохранителей скончался в больнице, а 12-летний Кейсон Холлвуд вместе с тремя братьями он пошел на ужин к бабушке и дедушке. Коллаж "Сегодня"
Один из правоохранителей скончался в больнице, а 12-летний Кейсон Холлвуд вместе с тремя братьями он пошел на ужин к бабушке и дедушке. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Харькове пять бойцовских собак разорвали хозяйку

В Харькове пять бойцовских собак породы мастиф загрызли пожилую хозяйку. Ее тело во дворе нашли соседка.

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В Харькове собаки загрызли хозяйку
В Харькове собаки загрызли хозяйку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Великобритании ребенок съел ужин от забывчивого дедушки и умер

12-летний Кейсон Холлвуд страдал от астмы и у ребенка была аллергия на орехи. Вместе с тремя братьями он пошел на ужин к бабушке и дедушке. Среди угощений для внуков был приготовленный дедушкой окорок, который впоследствии убил ребенка. Пенсионер забыл об особенностях внука.

После ужина мальчик пошел в парк, чтобы поиграть с друзьями. Коллаж "Сегодня"
После ужина мальчик пошел в парк, чтобы поиграть с друзьями. Коллаж "Сегодня"

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"Эти уродцы людей пугают": В России установили памятник молодоженам

В российском городе Павлово Нижегородской области установили памятник молодоженам, он вызвал бурную реакцию местных жителей, они начали обсуждать монумент в социальных сетях.

Памятник молодоженам в Нижегородской области вызвал неоднозначные эмоции у местных жителей. Коллаж "Сегодня".
Памятник молодоженам в Нижегородской области вызвал неоднозначные эмоции у местных жителей. Коллаж "Сегодня".

В Техасе при аресте произошла стрельба: есть погибший

В Техасе, в одном из баров Хьюстона произошла стрельба во время ареста. Отмечается, что помощники констебля пытались провести арест в баре, однако один из посетителей открыл по ним огонь в спину из винтовки. Один из правоохранителей скончался в больнице, еще двое – госпитализированы.

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