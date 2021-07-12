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В тени будет почти +40: украинцев ждет адская погода

12 июля 2021 17:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинцам уже тяжело переносить зной, а впереди нас ждет еще большее повышение температуры

/ Фото: AFP

На этой неделе украинцев ждет адская погода – в большинстве областей без осадков и до 35 градусов в тени, а местами будет доходить до +37. Такая высокая температура продержится как минимум до 17 июля. Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

Во вторник, 13 июля, дожди в западных, центральных и южных областях, в том числе и в Киеве. На западе температура 27-29, в остальных регионах 30-32 градуса.

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В среду, 14 июля, дождей нигде не будет, но станет еще жарче, 32-34 градуса, на востоке до +35.

В четверг, 15 июля, в западных областях снова пройдут дожди. Температура не изменится: почти по всей Украине 32-34 градуса, на востоке до +35.

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В пятницу, 16 июля, снова дожди на западе и там же 29-31 градус. В остальных областях сухо и 31-35 градусов.

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В субботу, 17 июля, дожди в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черниговской областях. Температура 31-35 градусов, в Херсонской области до +37.

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Как мы сообщали, ранее сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз.

Тем временем полтавский телеканал достаточно оригинально подошел к погодному блоку – его теперь ведут полуголые парни.

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