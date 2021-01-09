В Тернополе все-таки могут ввести "зимний" локдаун – Надал

Полиция начала штрафовать предпринимателей, которые не закрыли свой бизнес

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в Тернополе, вероятно, введут локдаун.

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Об этом он написал в Facebook.

Надал сообщил, что в ближайшее время запланировано экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям при Тернопольской облгосадминистрации. На котором могут ввести локдаун в городе с 11 января.

"Центральная власть в очередной раз не услышала мнение Тернополя. И несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, полиция начала массово штрафовать предпринимателей", - заявил Надал.

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Надал пишет, что у него есть информация о том, что в понедельник, 11 января, возле школ могут дежурить правоохранители, чтобы не допустить в здания педагогов и учеников. Ведь согласно правилам локдауна – обучение должно проходить в дистанционном режиме.

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"Я не имею права рисковать людьми и городом. Мы все стали заложниками навязанных некомпетентных решений власти. Я не могу рисковать делами на ни в чем не повинных педагогов и директоров школ, работников городского совета, а также сорванными планами тех родителей, чьих детей в понедельник планируют не пустить в школу", - считает мэр Тернополя.

Ранее мы сообщали, что в Украине с полуночи 8 января начался зимний локдаун, который продлится до 24 января. Однако уже два города отказались соблюдать ужесточенные карантинные ограничения.

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