В Тернополе все-таки могут ввести "зимний" локдаун – Надал

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в Тернополе, вероятно, введут локдаун.
Об этом он написал в Facebook.
Надал сообщил, что в ближайшее время запланировано экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям при Тернопольской облгосадминистрации. На котором могут ввести локдаун в городе с 11 января.
"Центральная власть в очередной раз не услышала мнение Тернополя. И несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, полиция начала массово штрафовать предпринимателей", - заявил Надал.
Надал пишет, что у него есть информация о том, что в понедельник, 11 января, возле школ могут дежурить правоохранители, чтобы не допустить в здания педагогов и учеников. Ведь согласно правилам локдауна – обучение должно проходить в дистанционном режиме.
"Я не имею права рисковать людьми и городом. Мы все стали заложниками навязанных некомпетентных решений власти. Я не могу рисковать делами на ни в чем не повинных педагогов и директоров школ, работников городского совета, а также сорванными планами тех родителей, чьих детей в понедельник планируют не пустить в школу", - считает мэр Тернополя.
Ранее мы сообщали, что в Украине с полуночи 8 января начался зимний локдаун, который продлится до 24 января. Однако уже два города отказались соблюдать ужесточенные карантинные ограничения.
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