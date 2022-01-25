В Тернополе вводят жесткий карантин: список новых правил

Карантинные ограничения начнут действовать уже со среды, 26 января

Тернопольская область соответствует показателям оранжевой зоны. / Фото: Коллаж: Сегодня

Тернополь ужесточает карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Новые правила начнут действовать уже завтра, 26 января.

Об этом заявил мэр города Сергей Надал.

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Городской оперативный штаб провел заседание, на котором принял такое решение.

"Согласно критериям Минздрава, сейчас Тернополь относится к оранжевой зоне, поэтому мы должны вводить дополнительные ограничения для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости", – заявил мэр.

Новые правила

С 26 января в Тернополе запретят:

работу заведений питания после 22:00 (кроме работы навынос и доставки);

массовые собрания: дискотеки и праздничные мероприятия;

работу кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

посещение ТРЦ без COVID-сертификата или отрицательного результата ПЦР-теста.

Все работники кафе и ресторанов, торговли и других учреждений бытового обслуживания населения должны быть полностью привиты от коронавируса двумя дозами вакцины.

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Детей переведут на дистанционку

С 26 января в Тернополе изменятся условия обучения детей. Учеников 5-11 классов переведут на домашнее обучение, а ученики младших классов пока продолжат ходить в школу. Детсады также не закрывают.

Решение о переходе на онлайн-обучение руководители школ будут принимать самостоятельно в соответствии с COVID-ситуацией.

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