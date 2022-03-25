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В трех громадах Киевской области гуманитарная катастрофа – Павлюк

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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25 марта, 16:04
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На Житомирской трассе, в Ирпене и Гостомеле проходят бои
/ Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

В Киевской области в Иванковской, Дымерской и Полесской громадах гуманитарная катастрофа.

Об этом сообщил в Telegram глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

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Какая ситуация

По его словам, в Белоцерковском, Бориспольском и Обуховском районах ситуация контролируемая, а ночь прошла без обстрелов.

"Бучанский район. Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская громады – под обстрелами. Особенно страдают Макаров, Копылов, Севериновка, Колонщина, Мотыжин, Ясногородка, Березовка, Бабинцы, Здвижовка, Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка", – написал Павлюк.

В Бородянской, Дмитровской, Бучанской и Гостомельской громадах было заметно перемещение врага, Бучанской и Немишаевской – враг окопался, а на Житомирской трассе, в Ирпене и Гостомеле – бои.

"Броварской район. Периодически слышны выстрелы. В Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской громадах – вражеская техника", – отметил он.

Кроме этого, глава Киевской областной военной администрации сообщил о полной изоляции Славутича – оккупанты расположены в 1,5 км от города. В то же время в Фастовском районе был ракетный удар в Калиновке – загорелась нефтебаза.

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Фото – t.me/kyivoda.
Фото – t.me/kyivoda.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице из-за массовых обстрелов российских оккупантов за месяц погибли 75 мирных жителей, из них четыре ребенка, ранены 307 гражданских и 16 детей. Кроме этого, за месяц в столице также повреждены 87 жилых домов.

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