В трех областях Украины зафиксировали антирекорд по новым случаям COVID-19

За прошедшие сутки, 29 сентября, самое больше количество новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Львовской, Тернопольской и Сумской областях.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
В Харьковской области коронавирусом заразились 549 человек за сутки, это наибольший показатель с начала пандемии. Также антирекорды зафиксировали в Донецкой (345) и Сумской (215) областях.
После них в списке стоят Днепропетровская область (271 новый случай), Львовская область (265), Киев (219), Сумская область (215) и Тернопольская область (211).
Как известно, всего за прошлые сутки в Украине выявили 4 027 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост зараженных с начала эпидемии.
Также мы писали, что Украина может получить до 8 млн бесплатных доз вакцины от коронавируса. Наша страна ведет переговоры со всеми ведущими компаниями, которые разрабатывают такие препараты.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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