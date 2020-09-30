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В трех областях Украины зафиксировали антирекорд по новым случаям COVID-19

30 сентября, 09:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Донецкой области заболели более 300 человек за сутки

За прошедшие сутки, 29 сентября, самое больше количество новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Львовской, Тернопольской и Сумской областях.

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Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

В Харьковской области коронавирусом заразились 549 человек за сутки, это наибольший показатель с начала пандемии. Также антирекорды зафиксировали в Донецкой (345) и Сумской (215) областях.

После них в списке стоят Днепропетровская область (271 новый случай), Львовская область (265), Киев (219), Сумская область (215) и Тернопольская область (211).

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Как известно, всего за прошлые сутки в Украине выявили 4 027 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост зараженных с начала эпидемии.

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Также мы писали, что Украина может получить до 8 млн бесплатных доз вакцины от коронавируса. Наша страна ведет переговоры со всеми ведущими компаниями, которые разрабатывают такие препараты.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Донецкая область Украина заражение коронавирус
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