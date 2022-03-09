В Тростянец зашли сотни единиц техники оккупантов (фото)

Российские военные хаотично стреляют в частные дома в Сумской области и не обращают внимания на людей

Оккупанты стреляют по домам в Тростянце / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотни единиц русской военной техники прибыли в город Тростянец Сумской области.

Об этом сообщил корреспондент Сегодня.

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Танки стоят посреди города, хаотично стреляют по жилому сектору. Попали на территорию бывшего завода. На месте погибли трое, включая подростка 14 лет.

Обстрелы слышат и жители соседнего села Боромля. Число жертв уточняется. Кроме этого, военные РФ хаотично стреляют в частные дома и не обращают внимания на людей.

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Военная техника в Тростянце. Фото: городской голова Юрий Бова

Окрестности города. Фото: городской голова Юрий Бова

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Ситуация в Тростянце сейчас. Фото: городской голова Юрий Бова

Последствия нападения на частный сектор. Фото: городской голова Юрий Бова

Оккупанты разрушают дома. Фото: городской голова Юрий Бова

Частный сектор. Фото: городской голова Юрий Бова

Уничтожены дома мирных. Фото: городской голова Юрий Бова

Война в Украине 9 марта

Украинские защитники уже четырнадцатый день отражают атаки российских оккупантов. Пока войскам РФ прогнозируют позорный конец "операции в Украине", как ее называют оккупанты, всей стране-агрессору грозит дефолт.

Тем не менее военные продолжают обстреливать и убивать мирных украинцев. Под очередной авиаудар снова попала Ахтырка Сумской области – некоторые здания буквально снесли бомбами с лица земли.

Силы ВСУ уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи, из которой обстреливали городские районы Харькова. По словам главы ОВА Олега Синегубова, оккупанты отступили в Россию через границу.

Из-за российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась полностью без электроснабжения.

Российские военные, которые попадают в плен, начали признаваться в намерениях захватить города в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учения, а на войну в Украину.

Тем временем ЧАЭС обесточена: через 48 часов может вырваться радиация – об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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