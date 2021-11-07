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В Турции погиб украинский турист. Его спутников-украинцев не выпускают из страны

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
7 ноября, 18:26
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Сейчас полиция расследует пара версий смерти украинца, ожидают результата экспертиз
Из Турции не отпускают группу украинских туристов.
Из Турции не отпускают группу украинских туристов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время пешего похода в Турции погиб турист из Украины. Суд временно запретил спутникам украинца покидать территорию страны.

Об этом в комментарии сайта "Сегодня" сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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По его словам, делом занимается Консульство Украины в Анталии.

"Во время путешествия погиб один украинский гражданин. Консулы взаимодействуют с проводящими расследование турецкими правоохранителями. Они также поддерживают регулярную связь с родственниками погибшего и туристами", – сообщил Николенко.

Причина смерти

Турецкое следствие рассматривает версию самоубийства.

"В то же время, до завершения всех следственных действий, включая экспертизы предмета, которым было нанесено ранение, суд временно запретил спутникам украинца покидать территорию Турции", – добавил спикер МИД.

Украинское консульство обратилось к турецкой стороне для проведения быстрого и беспристрастного расследования этого дела, а также консультирует украинцев относительно дальнейших шагов.

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В Турции не первый раз гибнут украинские туристы

Летом в Кемере украинцы Виталий Галушко, Александр Харценко (28 лет) и Юлия Харценко (24 года) арендовали два гидроцикла в центре водных видов спорта перед 5-звездным отелем в Гейнюк-Махаллезе.

В результате неосторожности гидроциклы украинцев на огромной скорости столкнулись и оба туриста упали в море. Александр Харценко отделался ушибами, а без сознания Виталия Галушка доставили в частную больницу районного центра, где он позже скончался.

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