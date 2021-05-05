Українська
$ 27,73
33,51
  1. Последние новости Украины

Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)

5 мая, 11:13

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Местные жители возмутились, что в священный месяц Рамадан туристки устроили разврат в море

В Турции были задержаны украинки за откровенную фотосессию в небольшом городке Гёчек в районе популярного курорта Фетхие (провинция Мугла). Об этом передают местные турецкие СМИ.

Реклама

На катере заметили двух мужчин и четырех девушек из Украины. Отметим, что, несмотря на карантин, частным судам разрешается выходить в море.

Вот только эротическая фотосессия вызвала возмущение местных жителей в месяц Рамадан: украинки в обнаженном виде снимали себя на камеру.

Реклама

В тренде
Человек-мем, стикер и ходячий анекдот. Лучшее с Гордоном

В свою очередь PavlovskyNEWS опубликовал видео одной из украинок, в котором она рассказала, что произошло. По ее словам, моделей допрашивала полиция, но затем отпустила.

"Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голые фото. Но нужно совершать свои ошибки, чтобы точно понять это… Мы фоткались с девчонками, и с другой яхты нас засняли. Нас задержала полиция. Мы весь день сидели, были допросы – это не очень приятная процедура", – рассказала девушка.

Видео: PavlovskyNEWS

Напомним, в начале апреля в Дубае (ОАЭ) полиция задержала голых моделей, которые позировали на балконе. Среди них оказались и украинки.

По прилете в Киев одна из "голых" украинок раскрыла настоящую цель фотосессии.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено (обновлено)
Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено (обновлено)Украина
Катастрофа ближе, чем кажется: в Украине появились
Катастрофа ближе, чем кажется: в Украине появились "климатические беженцы" из-за водыУкраина
Украина будет одной из самых теплых в Европе: синоптик порадовала прогнозом на среду
Украина будет одной из самых теплых в Европе: синоптик порадовала прогнозом на средуУкраина
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодня
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодняЭкономика
Туристов нет, пляжи пустые: что сейчас происходит на отдыхе в Турции
Туристов нет, пляжи пустые: что сейчас происходит на отдыхе в ТурцииУкраина
Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)
Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять