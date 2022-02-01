В тюрьме могут оказаться шесть человек. Кто ответит за жестокое убийство копа в Чернигове?

Прокуратура завершила досудебное расследование и передала в суд материалы дела

В Чернигове завершили расследование убийства Артура Ерохина. / Фото: Коллаж: Сегодня

В деле об убийстве полицейского Артура Ерохина завершили досудебное расследование. В суд направили обвинительные акты в отношении двух патрульных, а также трех подростков и восемнадцатилетнего юноши.

Об этом сообщил руководитель прокуратуры Черниговской области Сергей Василина в Facebook.

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Что произошло в Чернигове

В ночь на 2 октября возник конфликт между двумя находившимися в отпуске полицейскими и группой молодых людей, трое из которых – несовершеннолетние.

В результате конфликта сотрудников полиции избили, от чего один скончался на месте происшествия, а второй – попал в больницу. На место происшествия выезжали патрульные полицейские, однако Артур Ерохин кричал на них и потребовал, чтобы они не вмешивались и уехали. В результате полиция не вмешалась в конфликт.

Кого подозревают в убийстве

На прошлой неделе прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении трех подростков и восемнадцатилетнего юноши. Их подрывают в убийстве и незаконченном покушении на убийство по предварительному сговору группой лиц, а также открытого завладения чужим имуществом (ч.3 ст.15 п.1, п.12 ч. 2 ст.115, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 статьи 186 УК Украины).

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За умышленное убийство, согласно украинскому законодательству, можно получить от 10 до 15 лет тюрьмы или же пожизненное лишение свободы.

Кто еще понесет ответственность

Прокуратура также завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении патрульных полицейских, которые не исполнили свои служебные обязанности, и оставили в опасности двух человек, после чего один мужчина был убит, а другой – жестоко травмирован.

Обвинительный акт направлен в суд с правовой квалификацией по ч. 2 ст. 367 УК Украины (ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия). По этой статье можно получить до пяти лет тюрьмы.

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Будет решать суд

Все материалы переданы в суд, где и будет принято окончательное решение по всем подозреваемым.

"Жестокое запечатленное на видео убийство человека, которое произошло в Чернигове в начале октября, поразило всю страну. Теперь суд должен дать правовую оценку действиям обвиняемых в убийстве молодых людей и полицейских, которые не предотвратили это преступление", – написал в Facebook Сергей Василина.

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