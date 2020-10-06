В Украине новый "рекорд" по количеству смертей от COVID-19 за сутки

В Украине за последние сутки выявили 4348 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 234 584 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 90 человек, это наибольший суточный прирост умерших с начала эпидемии (всего – 4520). Вылечить от COVID-19 удалось 103 401 инфицированного (2149 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 126 663 человек (+2109 за сутки).

Ранее мы сообщали, что мэра Умани госпитализировали с пневмонией, подозревают COVID-19. По словам Александра Цебрия, в понедельник, 5 октября, он почувствовал слабость, перестал ощущать вкус, у него поднялась высокая температура.

Также напомним, заразившийся коронавирусом вратарь сборной Украины рассказал о самочувствии. Андрей Пятов уверен, что "вместе мы победим эту заразу".

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Кроме того, глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что зараженных коронавирусом в 20 раз больше, чем говорит официальная статистика.

О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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