В Украине 9 областей могут выйти из красной зоны: сроки

За прошедшие сутки, 2 декабря, в нашей стране зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни

Ограничения в Украине могут смягчить. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине на следующей неделе девять областей могут выйти из красной зоны карантина. Минздрав уже подал в Кабмин просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

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Красная зона может стать меньше

Как рассказал Ляшко, относительно областей, которые могут выйти, Министерство здравоохранения уже подало в Кабмин просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.

"Там потенциально готовы уже восемь областей выйти. Завтра ожидаем еще девятую", – отметил министр.

Он добавил, что проведение заседания ТЭБ и ЧС запланировано на следующей неделе.

Карантин в Украине продолжается. Фото: коллаж "Сегодня

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Кто в красной зоне?

Киев

Винницкая

Волынская

Днепропетровская

Донецкая

Житомирская

Запорожская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Львовская

Николаевская

Одесская

Ровенская

Сумская

Херсонская

Хмельницкая

Черниговская

Черкасская (области)

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 2 декабря, в Украине зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1279, а медработников – 222.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2992 человека;

летальных исходов – 509;

выздоровело – 22 893 человека.

За все время пандемии в Украине:

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заболело – 3 477 649 человек;

выздоровело – 3 018 620 человек;

летальных исходов – 87 566.

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