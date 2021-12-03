В Украине 9 областей могут выйти из красной зоны: сроки

В Украине на следующей неделе девять областей могут выйти из красной зоны карантина. Минздрав уже подал в Кабмин просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.
Красная зона может стать меньше
Как рассказал Ляшко, относительно областей, которые могут выйти, Министерство здравоохранения уже подало в Кабмин просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.
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"Там потенциально готовы уже восемь областей выйти. Завтра ожидаем еще девятую", – отметил министр.
Он добавил, что проведение заседания ТЭБ и ЧС запланировано на следующей неделе.
Кто в красной зоне?
- Киев
- Винницкая
- Волынская
- Днепропетровская
- Донецкая
- Житомирская
- Запорожская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Львовская
- Николаевская
- Одесская
- Ровенская
- Сумская
- Херсонская
- Хмельницкая
- Черниговская
- Черкасская (области)
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 2 декабря, в Украине зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1279, а медработников – 222.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2992 человека;
- летальных исходов – 509;
- выздоровело – 22 893 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 477 649 человек;
- выздоровело – 3 018 620 человек;
- летальных исходов – 87 566.