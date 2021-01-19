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В Украине 90% ПЦР-тестов – российские? Степанов отреагировал на слухи

19 января, 10:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава Минздрава рассказал, у каких стран Украина закупает ПЦР-тесты

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг слухи, что якобы в Украине 90% ПЦР-тестов на коронавирус – российского производства. Украина не закупает у России такие тест-системы. Об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

"Это не просто информация, которая не соответствует действительности, это очередной фейк, который часто распространяется в нашей стране", – сказал глава Минздрава.

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Он рассказал, у кого Украина закупала тесты на коронавирус:

  • Китай;
  • США;
  • Южная Корея;
  • Польша;
  • Германия;
  • Великобритания;
  • Франция;
  • Австрия;
  • Канада;
  • Чехия;
  • Турция;
  • Сингапур.

Степанов подчеркнул, что большинство ПЦР-тестов закупается у украинского производителя.

"Процентное соотношение применения ПЦР-систем, производство которых зарегистрировано в РФ, составляет меньше чем 0,6% (используются в каких-то частных лабораториях). Государство точно не закупало, не закупает и закупать не будет", – заявил министр.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Степанов обратился к украинцам с призывом идти тестироваться не только при симптомах COVID-19, но и даже при появлении любых признаков респираторных заболеваний.

Смотрите также в сюжете, как мошенники зарабатывают на негативных тестах на ковид:

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Россия тесты Максим Степанов ПЦР-тесты

Источник: Сегодня

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