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В Украине 900 тысяч больных COVID-19 с начала эпидемии: онлайн-брифинг Минздрава

14 декабря, 09:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Также за все время пандемии выздоровели уже больше 500 тысяч украинцев

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг об эпидемиологической ситуации в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 14 декабря в Украине подтвердили 6451 новый случай заражения коронавирусом (900 666 с начала эпидемии). За воскресенье умерли 93 украинца (15 247 с начала эпидемии), а выздоровели 5154 человека (506 718 с начала эпидемии).

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Отметим, что за прошедшую неделю было больше выздоровевших, чем новых больных (такого уже давно не было). Больше можно узнать в наших коронавирусных итогах за неделю.

Напомним, правительство продлило общенациональный карантин до конца зимы. Также Кабмин утвердил и легкую версию локдауна, которую премьер Денис Шмыгаль назвал "зимними каникулами ради безопасности". Жесткий карантин продлится с 8 по 24 января. Читайте подробнее, что запретят и как будем встречать Новый год.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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