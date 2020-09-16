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В Украине активизировались квартирные воры: как определить, что ваше жилье вот-вот обнесут (видео)

16 сентября, 14:32

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Взломщики оставляют на дверях квартир специальные знаки для себя и пособников

Ограбления и квартирные кражи в Украине происходят каждый день. Перед тем, как обчистить жилье, злоумышленники долго выслеживают владельцев и с помощью обманных маневров проникают в квартиры. Например, предлагают прочистить канализацию без демонтажа труб. И только потом совершают преступление. Корреспонденты новостей "Сегодня" выяснили, как распознать, что ваш дом в опасности, какими метками пользуются воры, и как уберечься.

"Меня три-четыре дня не было дома, а когда вернулась – увидела открытую дверь. Ноутбук, деньги, украшения и даже духи – вынесли из квартиры все", – рассказывает корреспондент "Сегодня" Наталья Тимуршина, которая стала жертвой квартирных воров.

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Так же, как и ее соседи. Ведь бандиты обчистили почти половину подъезда.

"Знаю что в этот же период, в эти праздники, у моих знакомых точно так же обнесли квартиру", – говорит пострадавшая.

А на днях жилье киевлянина хотели ограбить, когда он был дома. Произошедшее он описал в соцсетях: "В 16:15 кто-то пытался открыть входную дверь в квартиру. Смотрю на камеру наблюдения – в замке какое-то тело".

В этом случае эксперты советуют не открывать двери, вызвать полицию и сообщить об этом ворам.

А понять, что вашу квартиру обнесут следующей иногда можно по секретным отметкам. Так римская цифра "II" означает богатый дом, а латинская "W" – что ночью в квартире никого нет. А небольшой крестик, нарисованный мелом на дверях, говорит о том, что хозяева в отпуске. А на видео вы можете увидеть, как злоумышленник готовится к ограблению: проверяет двери квартир и рисует знаки.

"Они проверяют какой замок они смогут открыть, а какой – не могут. Они себе ставят меточки, понимая, что к примеру, в этой квартире человека не будет пару дней. Эти метки они ставят незаметно для обычного глаза", – объясняет эксперт по безопасности Руслан Болгов.

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Один из вариантов обезопасить квартиру – установить несколько замков.

"Обычный замок, который установлен на 90% объектов, вскрывается за три минуты", – объясняет Иван Литуев, заместитель технического директора охранной организации.

Эксперт по безопасности Руслан Болгов соглашается с ним:

"Два-три замка это минимальное количество – если вы хотите себя обезопасить. Их вскрыть намного сложнее, а чем больше времени понадобится на вскрытие замка, тем больше шансов, что к вам не зайдут".

Также можно поставить сигнализацию. Абонплата составит четыре сотни гривен в месяц.

"Датчики отзываются на открывание дверей, окон и других подвижных частей. Оперативная группа прибывает за время до пяти минут", – говорит Иван Литуев.

Или как вариант – просто наклеить на дверь наклейку с надписью "Объект под охраной". Она подсознательно отпугивает воров, признаются эксперты.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как мошенники в Украине разрабатывают "карантинные" схемы проникновения в квартиры с целью разведки и не только. Еще весной в ход пошли сказки о дезинфекция квартир и продажа иммуномодуляторов с доставкой.

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кража ограбление квартирные воры

Источник: Сегодня

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