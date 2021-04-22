В Украине активизировались телефонные аферисты: полиция дала советы

Мошенники очень убедительны, особенно для пожилых людей, а поймать их практически невозможно

В Украине, несмотря на многочисленные предупреждения и разоблачения, процветают телефонные аферисты, которые притворяются сотрудниками банков. Особенно страдают от мошенничества пожилые люди.

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Какие методы используют мошенники и как уберечься – в сюжете новостей "Сегодня".

У шестидесятилетней Екатерины с кредитной карты хотели снять четырнадцать тысяч, однако не хватало средств, поэтому сняли четыре с половиной.

Самая распространенная схема

Женщина рассказала, что 8 апреля ей позвонили якобы из банка и предложили увеличить кредитный лимит на карте до 14 тысяч гривен. Екатерина догадывалась, что это могут быть мошенники, но они были очень убедительными.

"Что вы будете извиняться, что действительно они у вас останутся на счету. Что мы не снимаем средства, мы работники, мы стараемся людям помогать", – рассказывает женщина..

Видео: Сегодня

"Номер карты, в каком отделении получили карту. И больше ничего. Нажмите подтвердить кредитный лимит", – рассказала Екатерина.

Только предоставила указанные данные – тотчас потеряла более четырех с половиной тысяч гривен.

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Женщина немедленно позвонила в банк, чтобы заблокировать карточку, и заявила в полицию.

Тех, кто обманул Екатерину, до сих пор не нашли, поэтому они и дальше обманывают людей. На днях с того же номера звонили невестке пенсионерки, но женщина оказалась осмотрительнее и просто прекратила разговор.

Как не попасться на крючок мошенника

Таких историй – множество, говорят правоохранители. Причем именно весной аферисты активизируются. С начала года только в Черкасской области зафиксировали почти 400 мошенничеств, а расследовали – только четверть. Чаще всего действуют по следующим схемам:

ваш родственник в беде, ваш родственник попал в ДТП;

представляются социальными работниками или работниками банка.

Полицейские советуют: лучшая защита – холодный ум. Если звонит мошенник, вообще не общайтесь с ним. Лучше проверьте информацию, которую услышали.

"Не называть любых личных данных, данных карточек, не перечислять средства. Если звонят и сообщают, что родственник в беде, лучше положить трубку и позвонить этому родственнику и убедиться в том, что с ним все хорошо", – советует Зоя Вовк, пресс-секретарь Нацполиции в Черкасской области.

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