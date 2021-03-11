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В Украине анонсировали начало работы Центра противодействия дезинформации

11 марта, 13:40

Виктория Барановская Виктория Барановская

Он будет функционировать на базе СНБО

На следующей неделе в Украине заработает Центр противодействия дезинформации, который будет работать на базе СНБО.

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Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телеканала "Украина 24".

"Цель пропагандистов, которые работают против Украины, – дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны и разъединить Украину с ее союзниками. Но весь мир видит, что эти попытки очень неудачные, и ухудшить отношения Украины с одним из наших стратегических партнеров США – не удастся" , – заявил Ермак во время презентации Центра противодействия дезинформации.

Отметим, что этот орган не будет политическим. Это будет государственная организация, которая в сотрудничестве с общественными организациями будет противостоять российской пропаганде. По словам министра культуры Александра Ткаченко, этот центр также будет координировать свою работу с подобными институтами в Латвии, Финляндии и на уровне Европейского Союза.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказывал, как решить проблему с российскими фейками.

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СНБО пропаганда Андрей Ермак
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