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В Украине без света остались более 800 населенных пунктов. Какие области пострадали от непогоды

21 июля 2021 10:26

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Из-за гроз и сильного ветра срабатывали системы автоматической защиты

Всего пострадали 13 областей. Коллаж "Сегодня"

Всего пострадали 13 областей. Коллаж "Сегодня"

В результате непогоды в Украине без электроэнергии остались 838 населенных пунктов в 13 областях. Сейчас там работают бригады облэнерго.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Отмечается, что из-за порывов ветра, сильного дождя и грозы сработали системы автоматической защиты.

Какие области пострадали:

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  • Полтавская – 194 населенных пункта без света;
  • Кировоградская – 158;
  • Черкасская – 157;
  • Киевская – 121;
  • Днепропетровская – 38;
  • Хмельницкая – 37;
  • Одесская – 32;
  • Сумская – 28;
  • Николаевская – 24;
  • Черниговская – 19;
  • Черновицкая – 15;
  • Винницкая – 14;
  • Запорожская – 1.
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Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Напомним, в Кропивницком из-за сильного ливня, местами с крупным градом, затопило улицы, а кое-где даже смыло асфальт. При этом сильный ветер валил деревья.

Кроме того, в Киеве вечером во вторник снова начался сильный ливень, который не прекращался несколько часов, в результате чего затопило несколько подземных переходов и на грани затопления оказалась столичная станция метро "Позняки".

Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев

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