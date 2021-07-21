В Украине без света остались более 800 населенных пунктов. Какие области пострадали от непогоды

Всего пострадали 13 областей. Коллаж "Сегодня"

В результате непогоды в Украине без электроэнергии остались 838 населенных пунктов в 13 областях. Сейчас там работают бригады облэнерго.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Отмечается, что из-за порывов ветра, сильного дождя и грозы сработали системы автоматической защиты.

Какие области пострадали:

Полтавская – 194 населенных пункта без света;

Кировоградская – 158;

Черкасская – 157;

Киевская – 121;

Днепропетровская – 38;

Хмельницкая – 37;

Одесская – 32;

Сумская – 28;

Николаевская – 24;

Черниговская – 19;

Черновицкая – 15;

Винницкая – 14;

Запорожская – 1.

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Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Напомним, в Кропивницком из-за сильного ливня, местами с крупным градом, затопило улицы, а кое-где даже смыло асфальт. При этом сильный ветер валил деревья.

Кроме того, в Киеве вечером во вторник снова начался сильный ливень, который не прекращался несколько часов, в результате чего затопило несколько подземных переходов и на грани затопления оказалась столичная станция метро "Позняки".

Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев