Українська
$ 28,4
34,85
  1. Последние новости Украины

В Украине блокировали сеть вебресурсов, где продавали пленки от камер на номерные знаки

6 января, 11:05

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемый успел заработать более миллиона гривен

Киберполиция блокировала сеть вебресурсов, на которых продавали нанопленки для прикрытия номерных знаков авто.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, подозреваемый через Интернет продавал пленки, которые якобы скрывали номера автомобилей от камер фотофиксации. Однако, кроме того, товар не имел заявленных свойств.

Установлено, что фигурант дела создал восемь вебресурсов под доменами разных стран для реализации так называемых нанопленок.

На сайтах указывалось, что наклейки могут "обезопасить" от штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Реклама

Сырье для изготовления пленок, клише под номерные знаки разных стран и технические средства для печати фигурант заказывал из РФ.

Пленка, которая покрывала один символ на номерном знаке, стоила 100 гривен. На таких продажах фигурант успел заработать более миллиона гривен.

В тренде
"Медзакупки" отлучат от закупок COVID-вакцины – Степанов

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства фигуранта и по месту изготовления нанопленок. Там они изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и сырье для изготовления продукции.

По данному факту открыли уголовное производство по статье "мошенничество". Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в полиции рассказали, как будут наказывать водителей за ЗD-номера на авто.

Также напомним, ранее копы рассказали, можно ли избежать штрафов, если скрыть номер авто от камер в Киеве.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Украина номерные знаки камеры наблюдения
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В ДТП погиб 16-летний сын Геннадия Корбана – соцсети
В ДТП погиб 16-летний сын Геннадия Корбана – соцсетиУкраина
Супрун покинула Украину: мы проверили слухи
Супрун покинула Украину: мы проверили слухиУкраина
Лампочки, спички и газеты: что украинцы не смогут купить во время локдауна
Лампочки, спички и газеты: что украинцы не смогут купить во время локдаунаУкраина
Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине весной
Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине веснойУкраина
Власти в Киеве отреагировали на запрет продажи свечей, спичек и лампочек в локдаун
Власти в Киеве отреагировали на запрет продажи свечей, спичек и лампочек в локдаунДругие новости
Заболеваемость COVID-19 падает: локдаун можно отменять?
Заболеваемость COVID-19 падает: локдаун можно отменять?Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять