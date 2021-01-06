В Украине блокировали сеть вебресурсов, где продавали пленки от камер на номерные знаки

Киберполиция блокировала сеть вебресурсов, на которых продавали нанопленки для прикрытия номерных знаков авто.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, подозреваемый через Интернет продавал пленки, которые якобы скрывали номера автомобилей от камер фотофиксации. Однако, кроме того, товар не имел заявленных свойств.

Установлено, что фигурант дела создал восемь вебресурсов под доменами разных стран для реализации так называемых нанопленок.

На сайтах указывалось, что наклейки могут "обезопасить" от штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Реклама

Сырье для изготовления пленок, клише под номерные знаки разных стран и технические средства для печати фигурант заказывал из РФ.

Пленка, которая покрывала один символ на номерном знаке, стоила 100 гривен. На таких продажах фигурант успел заработать более миллиона гривен.

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства фигуранта и по месту изготовления нанопленок. Там они изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и сырье для изготовления продукции.

По данному факту открыли уголовное производство по статье "мошенничество". Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в полиции рассказали, как будут наказывать водителей за ЗD-номера на авто.

Также напомним, ранее копы рассказали, можно ли избежать штрафов, если скрыть номер авто от камер в Киеве.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама