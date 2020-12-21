В Украине "британского" коронавируса еще нет – Минздрав

Новым видом COVID-19 чаще заражаюся люди до 60 лет

В Украине пока нет зарегистрированых случаев заражения новым мутировавшим штаммом коронавируса COVID-19, распространяющимся в Великобритании.

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Об этом заявил и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

"Так называемый британский штамм у нас не регистрировали", – сказал он.

Кузин также рассказал, что данные, связанные со штаммами SARS-CoV-2 пока не указывают на более тяжелое течение или рост смертности, но ими действительно начинают чаще заражаться люди до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы.

"Такой рост вирулентности (заразности) вызван мутацией шип-образного протеина коронавируса, которым он связывается с клетками человека, и такой вариант быстрее распространяется от человека к человеку", – глава ЦОЗ.

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Он добавил, что вирус подвергается мутациям, все эти формы исследуются и сейчас нет сообщений о таких изменениях его генома, которые могут иметь существенное клиническое или диагностическое значение.

"Сейчас уже зарегистрировано 12 тыс. мутаций генома коронавируса, и все они корректно определяются тест-системами, которые используют в Украине. Еще в начале пандемии, по рекомендации ВОЗ, мы начали и продолжаем использовать тест-системы, которые определяют РНК вируса по нескольким фрагментам его генома", – отметил Кузин.

Отметим, новая разновидность коронавируса, которая вызывает COVID-19 и распространяется быстрее "оригинальной" версии, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре. Сейчас мутировавший коронавирус вышел за пределы Великобритании и начал распространяться по миру – он уже зафиксирован в Дании, Нидерландах, Австралии и Италии.

Напомним, британские вирусологи сообщили, что новый штамм коронавируса, который распространился на территории Великобритании, имеет около 22 мутаций, и это вызывает беспокойство.

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