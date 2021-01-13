В Украине будет дикий холод: названы даты, когда придут сильные морозы

Завтра будет еще достаточно тепло в сравнении с тем, что нас ждет на выходных

Спасатели предупреждали украинцев об ухудшении погоды уже сегодня. Теперь синоптик Наталия Диденко рассказала, что 14 января осадки практически прекратятся, а вот к концу недели сильно похолодает.

Реклама

Об этом она написала в Facebook.

Завтра снег ожидается только в западных областях Украины и местами на севере и в Винницкой области.

На востоке, юге и большей части центра страны осадков не ожидается. Разве что в Крыму и Приазовье еще может быть мокрый снег. На дорогах уже скользко – осторожно.

Температура воздуха ближайшей ночью 2-7 градусов мороза, на севере местами до -10. Днем в Украине 1-5 градусов ниже нуля, в южной части около нуля.

Реклама

В Киеве 14-го может пойти снег во второй половине дня или вечером. Ближайшей ночью в столице 3-5 градусов мороза, днем ​​2-4 градуса со значком "минус".

А вот с 15 января в Украину начнет заходить холодный арктический воздух и температура в ночные часы в течение 15-19 января будет составлять 13-20 градусов, местами возможно до 20-22 мороза.

Как сообщали новости "Сегодня", уже с самого утра среды появились фото и видео, как Украину начало засыпать снегом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама