В Украине будет холодно и ветрено: прогноз на 8 декабря (карта)

Теплее всего будет на юге страны

Практически на всей территории Украины сегодня, 8 декабря, ожидается мороз.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, в восточных областях температура воздуха составит от минус 3 до 1 градуса тепла, а в северных столбики термометров покажут от минус 4 до минус 2.

На западе страны температура воздуха установится на уровне от минус 3 до 2 градусов с отметкой плюс. Теплее всего будет в Ужгороде, там столбики термометров поднимутся до 5 градусов тепла.

А на юге страны температура воздуха будет в пределах от 0 до 2 градусов выше нуля.

По всей территории страны порывы ветра будут достигать 12 м/с.

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Ранее мы сообщали, что директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какой ждать зимы. В целом она не будет сильно холодной и снежной. Он добавил, что зимой можно ожидать температурные качели.

Также напомним, в Карпатах резко ударил мороз, а горы замело снегом. Температура воздуха опустилась до минус десяти градусов. В горах облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 1-2 м/с.

Кроме того, антициклон Xavier прикроет Украину от дождей и снега.

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