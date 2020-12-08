Українська
$ 28,24
34,26
  1. Последние новости Украины

В Украине будет холодно и ветрено: прогноз на 8 декабря (карта)

8 декабря, 07:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет на юге страны

Практически на всей территории Украины сегодня, 8 декабря, ожидается мороз.

Реклама

Как сообщили в Укргидрометцентре, в восточных областях температура воздуха составит от минус 3 до 1 градуса тепла, а в северных столбики термометров покажут от минус 4 до минус 2.

На западе страны температура воздуха установится на уровне от минус 3 до 2 градусов с отметкой плюс. Теплее всего будет в Ужгороде, там столбики термометров поднимутся до 5 градусов тепла.

А на юге страны температура воздуха будет в пределах от 0 до 2 градусов выше нуля.

По всей территории страны порывы ветра будут достигать 12 м/с.

Реклама

В тренде
От COVID-19 умер автор сценария культовой игры S.T.A.L.K.E.R.

Ранее мы сообщали, что директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какой ждать зимы. В целом она не будет сильно холодной и снежной. Он добавил, что зимой можно ожидать температурные качели.

Также напомним, в Карпатах резко ударил мороз, а горы замело снегом. Температура воздуха опустилась до минус десяти градусов. В горах облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 1-2 м/с.

Кроме того, антициклон Xavier прикроет Украину от дождей и снега.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода зима регионы прогноз синоптики температура воздуха Украина
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное море
В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное мореУкраина
Кабинет министров назвал сроки локдауна. Планируют с января
Кабинет министров назвал сроки локдауна. Планируют с январяПолитика
СМИ узнали имя украинца, застреленного пограничниками РФ
СМИ узнали имя украинца, застреленного пограничниками РФУкраина
Почему обвалился доллар и ждать ли дальнейшего укрепления гривни
Почему обвалился доллар и ждать ли дальнейшего укрепления гривниФинансы
Почему локдаун нужен именно в январе. В Кабмине назвали причину
Почему локдаун нужен именно в январе. В Кабмине назвали причинуУкраина
"Укрпочта" предупредила об опасных рассылках – новая ловушка от мошенниковЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять