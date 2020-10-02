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В Украине будет прохладно, а в некоторых областях пройдут дожди (карта)

2 октября, 07:37

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 2 октября, практически во всех регионах ожидаются осадки.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, дождей не будет лишь в девяти областях:

  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Луганская область;
  • Донецкая область;
  • Запорожская область;
  • Днепропетровская область;
  • Хмельницкая область;
  • Тернопольская область;
  • Одесская область.

На западе страны будет холоднее всего. Там температура воздуха установится в основном на уровне 14-16 градусов с отметкой плюс. Ветер юго-восточный, местами порывы до 12 м/с.

Достаточно прохладно сегодня будет и в центре Украины. Столбики термометров покажут 16-18 градусов выше ноля.

Теплее всего будет в северных и южных областях Украины. Синоптики прогнозируют 15-20 градусов с отметкой плюс. А в Одессе воздух прогреется до 23 градусов тепла.

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Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске прошел сильный ливень. На перекрестках и под мостами образовались озера, а спасатели были вынуждены вылавливать плавающие автомобили.

Также напомним, в Житомире улицы превратились в реки. Местные жители жалуются на плохую работу ливневой канализации. Подробности в видеосюжете:

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