В Украине будет прохладно, а в некоторых областях пройдут дожди (карта)

В Украине сегодня, 2 октября, практически во всех регионах ожидаются осадки.
Как сообщили в Укргидрометцентре, дождей не будет лишь в девяти областях:
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Луганская область;
- Донецкая область;
- Запорожская область;
- Днепропетровская область;
- Хмельницкая область;
- Тернопольская область;
- Одесская область.
На западе страны будет холоднее всего. Там температура воздуха установится в основном на уровне 14-16 градусов с отметкой плюс. Ветер юго-восточный, местами порывы до 12 м/с.
Достаточно прохладно сегодня будет и в центре Украины. Столбики термометров покажут 16-18 градусов выше ноля.
Теплее всего будет в северных и южных областях Украины. Синоптики прогнозируют 15-20 градусов с отметкой плюс. А в Одессе воздух прогреется до 23 градусов тепла.
Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске прошел сильный ливень. На перекрестках и под мостами образовались озера, а спасатели были вынуждены вылавливать плавающие автомобили.
Также напомним, в Житомире улицы превратились в реки. Местные жители жалуются на плохую работу ливневой канализации. Подробности в видеосюжете:
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