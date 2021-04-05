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В Украине будет расти количество заболевших COVID-19: Степанов назвал причину

5 апреля, 18:05

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Минздрав винит украинцев в увеличении заболеваемости коронавирусом

Министерство здравоохранения готовится к росту заболеваемости коронавирусом в ближайшие дни.

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Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил 5 апреля в эфире телеканала "Украина 24".

"Еще около 2 недель мы можем расти – и по количеству больных, и по количеству госпитализированных", – сказал глава Минздрава.

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По его словам, рост заболеваемости происходит за счет определенных регионов – COVID-19 перемещается из западных областей к центру Украины.

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Это происходит потому, что многие эпидемиологические требования (в том числе и те, которые установили до локдауна) не выполняются.

"Все эти факторы влияют на количество заболевших. Для нас очень важно безусловное соблюдение существующих ограничений", – говорит Степанов.

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Он подчеркнул, что ограничения не исполняют как отдельные граждане, которые продолжают собираться большими компаниями без масок и установленной дистанции, так и отдельные заведения, которые продолжают работать вопреки запрету.

"Я сегодня поднимал вопрос на правительственном совещании, что мы можем прописывать любые правила, главное – чтобы их выполняли, и те органы, которые обязаны проконтролировать соблюдение, должны это делать. Только таким образом – мир другого не придумал – мы сможем остановить распространение этой третьей волны", – объяснил министр.

Больше о том, какие именно ограничения действуют в различных областях Украины, смотрите в видеосюжете "Сегодня".

Видео: Сегодня
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Тем временем в Украине продолжается локдаун. И в новом выпуске ютуб-шоу пенсионер-влогер Дед Панч объяснил, что, где и когда будет закрыто, а также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин коронавирус Максим Степанов COVID-19 локдаун
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