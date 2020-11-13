В Украине будет солнечно и холодно: прогноз на 13 ноября (карта)

В Украине сегодня, 13 ноября, будет преимущественно солнечно. Осадков не ожидается, но местами будет наблюдаться небольшая облачность.
Как сообщили в Укргидрометцентре, холоднее всего будет на севере страны. Там температура воздуха установится на уровне 2-6 градусов тепла.
В западных областях столбики термометров покажут 5-8 градусов выше нуля.
На востоке страны ожидается 4-6 градусов с отметкой плюс, а на юге сохранится 5-9 градусов тепла.
Ранее мы сообщали, что украинские синоптики дали прогноз на ноябрь. Народный синоптик Леонид Горбань отметил, что ноябрьская погода ожидается в этом году переменчивой как никогда. Это касается как температуры, так и осадков.
Напомним, ранее популярный украинский курорт засыпало снегом, а температура воздуха там снизилась до -4 градусов.
Кроме того, в Украине резко похолодает. Синоптики рассказали, где будет первый мороз. Погоду в Украине до конца недели будет определять антициклон, а это значит – никаких дождей.
Также в Карпатах гору Поп Иван Черногорский покрыло снегом. Температура воздуха опустилась до -2 градусов. А бывшую обсерваторию Белый Слон покрыло снегом.
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