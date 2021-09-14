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В Украине будет солнечно и тепло: прогноз погоды на 14 сентября (карта)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
14 сентября, 06:01
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В Киеве будет относительно прохладно

Погода в Украине во вторник, 14 сентября, будет солнечной и теплой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Несмотря на календарную осень, украинцы смогут насладиться летними + 22...+ 29 градусами.

Погода в регионах

  • В северных и центральных областях ночью прогнозируется +13...+17 °С, днем температура воздуха составит +20...+24 °С.
  • На западе температура воздуха составит +13...+15 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +19...+24 °С.
  • В восточной части ночью ожидается до +13...+16 °С, днем температура воздуха поднимется до +23...+27 °С.
  • На Юге и Востоке украинцы смогут насладиться поистине летней жарой. В частности, на Луганщине температура воздуха прогреется до +28 градусов. Рекордсменом по жаркости станет Херсонщина. Там обещают + 29 градусов.
  • В Киеве будет относительно прохладно. Там прогнозируют только +21...+23 градусов.

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В Украину пришла осень

Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и с первых же дней сентября резко похолодало, шли дожди, потом погода снова наладилась.

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Между тем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. По наиболее вероятному Украину ожидают засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань дал прогноз погоды на осень и рассказал, когда сильно похолодает.

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