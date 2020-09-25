В Украине будет солнечно: прогноз на 25 сентября

Теплее всего будет на юге и востоке страны

Погода в стране продолжает радовать украинцев. Сегодня, 25 сентября, будет тепло и солнечно.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, практически во всех областях температура воздуха установится на уровне 23-26 градусов тепла. Ветер преимущественно юго-восточный, местами порывы до 10 м/с.

Столбики термометров поднимутся до 27 градусов с отметкой плюс в таких городах:

Николаев;

Херсон;

Запорожье;

Луганск;

Донецк;

Днепр;

Харьков;

Полтава;

Чернигов;

Черкассы;

Кропивницкий.

На всей территории страны будет преобладать переменная облачность, без осадков. Только в Ивано-Франковске синоптики прогнозируют незначительные осадки.

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Также напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придут "арктические" заморозки.

Отметим, что погода решила испытать украинцев на прочность – температура то резко падала на 15 градусов (до заморозков), то теперь снова около 30 градусов. Такие резкие перепады могут стать причиной плохого самочувствия. Врачи объяснили, почему мы чувствуем перепады погоды и как с этим бороться.

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