В Украине будет солнечно: прогноз на 25 сентября

Погода в стране продолжает радовать украинцев. Сегодня, 25 сентября, будет тепло и солнечно.
Как сообщили в Укргидрометцентре, практически во всех областях температура воздуха установится на уровне 23-26 градусов тепла. Ветер преимущественно юго-восточный, местами порывы до 10 м/с.
Столбики термометров поднимутся до 27 градусов с отметкой плюс в таких городах:
- Николаев;
- Херсон;
- Запорожье;
- Луганск;
- Донецк;
- Днепр;
- Харьков;
- Полтава;
- Чернигов;
- Черкассы;
- Кропивницкий.
На всей территории страны будет преобладать переменная облачность, без осадков. Только в Ивано-Франковске синоптики прогнозируют незначительные осадки.
Также напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придут "арктические" заморозки.
Отметим, что погода решила испытать украинцев на прочность – температура то резко падала на 15 градусов (до заморозков), то теперь снова около 30 градусов. Такие резкие перепады могут стать причиной плохого самочувствия. Врачи объяснили, почему мы чувствуем перепады погоды и как с этим бороться.
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