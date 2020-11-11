Українська
$ 28,12
33,2
  1. Последние новости Украины

В Украине будет сухо, но холодно: прогноз на 11 ноября (карта)

11 ноября, 07:42

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Температура воздуха в стране продолжает опускаться

В Украине сегодня, 11 ноября, будет преимущественно сухо и солнечно. Во всех областях температура воздуха снизится на несколько градусов.

Реклама

Как сообщили в Укргидрометцентре, температура воздуха на западе страны установится на уровне 4-8 градусов тепла. Только в Ужгороде воздух прогреется до 9 градусов. Ветер юго-восточный, местами порывы до 8 м/с.

В восточных регионах столбики термометров покажут 4-7 градусов выше нуля.

На севере страны ожидается 4-6 градусов с отметкой плюс, только в столице будет на градус теплее. А на юге сохранится 6-9 градусов тепла.

Реклама

В тренде
Глава Офиса президента Андрей Ермак заразился коронавирусом

Ранее мы сообщали, что украинские синоптики дали прогноз на ноябрь. Народный синоптик Леонид Горбань отметил, что ноябрьская погода ожидается в этом году переменчивой как никогда. Это касается как температуры, так и осадков.

Также напомним, спасатели показали последствия непогоды в Кировоградской области. В Кропивницком развернули мобильный пункт обогрева и полевую кухню, где все желающие могут согреться и взять кипяток.

Кроме того, из-за непогоды без света остались 43 населенных пункта в трех областях.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода регионы прогноз синоптики температура воздуха Украина осень
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мать Марины Порошенко умерла от коронавируса
Мать Марины Порошенко умерла от коронавирусаУкраина
Зеленский заразился коронавирусом
Зеленский заразился коронавирусомПолитика
Драки, маты и стрельба: как украинцы заставляют друг друга носить маски (видео)
Драки, маты и стрельба: как украинцы заставляют друг друга носить маски (видео)Украина
"Невысокая температура": Мендель рассказала о состоянии ЗеленскогоПолитика
Теперь не меньше 2000 гривен: в Украине повысили пенсии для 1,6 млн человек
Теперь не меньше 2000 гривен: в Украине повысили пенсии для 1,6 млн человекЭкономика
В Херсонской области перевернулся рейсовый автобус: есть погибшие, много пострадавших
В Херсонской области перевернулся рейсовый автобус: есть погибшие, много пострадавшихУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять