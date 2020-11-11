В Украине будет сухо, но холодно: прогноз на 11 ноября (карта)

В Украине сегодня, 11 ноября, будет преимущественно сухо и солнечно. Во всех областях температура воздуха снизится на несколько градусов.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, температура воздуха на западе страны установится на уровне 4-8 градусов тепла. Только в Ужгороде воздух прогреется до 9 градусов. Ветер юго-восточный, местами порывы до 8 м/с.

В восточных регионах столбики термометров покажут 4-7 градусов выше нуля.

На севере страны ожидается 4-6 градусов с отметкой плюс, только в столице будет на градус теплее. А на юге сохранится 6-9 градусов тепла.

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Ранее мы сообщали, что украинские синоптики дали прогноз на ноябрь. Народный синоптик Леонид Горбань отметил, что ноябрьская погода ожидается в этом году переменчивой как никогда. Это касается как температуры, так и осадков.

Также напомним, спасатели показали последствия непогоды в Кировоградской области. В Кропивницком развернули мобильный пункт обогрева и полевую кухню, где все желающие могут согреться и взять кипяток.

Кроме того, из-за непогоды без света остались 43 населенных пункта в трех областях.

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