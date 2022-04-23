В Украине будут праздновать Пасху по новым правилам – что изменится

На территориях областей будет действовать комендантский час. Все из-за возможных ударов армией РФ по местам большого скопления людей

Как будут праздновать Пасху в Украине / Коллаж "Сегодня"

24 апреля православные христиане празднуют Пасху 2022, однако из-за войны в Украине власть призывает людей остаться дома. Во время ночного богослужения на территориях областей будет действовать комендантский час. Украинцев просят не ходить в храмы из-за возможных ударов армией РФ по местам большого скопления людей.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о том, как будет праздноваться Пасха на территориях областей.

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Харьковская область

В Харьковской области ночных богослужений с 23 на 24 апреля не будет. Все для того, чтобы избежать скопление людей. Время комендантского часа на период празднования будет с 19.00 до 5.00 часов утра.

"Впереди Пасхальное воскресенье. У оккупантов нет религиозных праздников, каких-либо принципов и морали", – говорит глава области Олег Синегубов.

Киевская область

В Киевской области в ночь с 23 на 24 апреля вводят комендантский час с 23:00 до 5:00. Находится в храмах могут только работники этих религиозных заведений. Однако, для верующих богослужения будут транслироваться онлайн.

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"Также просим ограничить присутствие людей на территории храмов во время освящения пасхальных корзин днем. Такие меры необходимы, в первую очередь, для безопасности мирного населения", – сообщает глава области Александр Павлюк.

Одесская область

На территории Одесской области в Пасхальную ночь комендантский час начнется с 23:00 23 апреля до 05:00 24 апреля. Также после комендантского часа во время освящения пасхальных корзин не должно быть массового скопления людей.

Во время посещения храма при себе необходимо иметь паспорт из-за возможных проверок.

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"24 апреля 2022 года и в дальнейшем время комендантского часа на территории Одессы и Одесской области – с 22:00 до 05:00", -говорится в сообщении.

Львовская область

Во Львовской области ночного богослужения также не будет. На территории будет действовать комендантский час с 23:00 23 апреля до 05:00 24 апреля.

"В дальнейшем ежедневно комендантский час продлится с 23:00 до 05:00", – сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Во всех храмах Львовской области ночные богослужения перенесут на утренние часы.

"У врага нет такого понятия, как великий религиозный праздник. Он озверел настолько, что не понимает, что такое Пасха. Поэтому в эти светлые дни большая угроза провокаций", – отметил Максим Козицкий.

Николаевская область

В Николаевской области в Пасхальную ночь комендантский час начнется раньше. Дома необходимо оставаться с 19:00 23 апреля и до 05:00 24 апреля. Также жителей области просят никуда не ходить в ближайшие дни.



"Прошу всех остаться дома в эту ночь. Есть вероятность, что враг готовит подлость. По возможности никуда не ходите сегодня и завтра", – говорит глава Николаевской области Виталий Ким.

Донецкая область

Ночного богослужения на территории области не будет. Все из-за опасной ситуации. По словам главы области Павла Кириленка, россияне любое скопление людей рассматривают, как мишень.

Комендантский час на территории области будет с 19:00 23 апреля до 05:00 24 апреля. Посетить храм можно будет только после окончания комендантского часа.

Винницкая область

Ночные богослужения отменили и в Винницкой области, а также изменили комендантский час, который начнется с 23:00 23 апреля до 5:00 24 апреля.

"Прошу верующих ответственно отнестись к требованиям военного положения во время празднования Пасхи в воскресенье, 24 апреля, и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – уточнил глава области Сергей Борзов.

Хмельницкая область

На территории области в пасхальную ночь также будет комендантский час, который начнется с 23:00 до 5:00. Такое решение приняли из-за информацию о возможных угрозах. Власть области рекомендую воздержаться от массовых скоплений.

"Не пренебрегайте своей безопасностью! Желаю всем мирного и светлого праздника!", – добавил глава области Сергей Гамалий.

Тернопольская область

На территории области также действует комендантский час 23:00 23 апреля до 05:00 24 апреля. Ночных богослужений не будет, однако освятить пасхальную корзину можно будет сегодня до 20:00 или же с 05:00 24 апреля.

"К охране общественного правопорядка во время пасхальных богослужений будут привлечены полицейские, члены добровольческих формирований и военнослужащие. Патрули будут максимально приближены к храмам, в которых будут совершаться богослужения", – говорит глава области Владимир Труш.

Кировоградская область

Жителей области призывают оставаться дома во время ночного богослужения. На территории области будет действовать комендантский час с 23 на 24 апреля с 23.00 до 5 часов утра.

"Советуем посещать культовые сооружения после комендантского часа", – заявил глава ОГА Андрей Райкович.

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