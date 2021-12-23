В Украине будут трещать морозы: прогноз погоды на 23 декабря (карта)

В четверг, 23 декабря, в Украине будет сухая погода. Однако, прогнозируют мороз.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня на территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер — западный, 5-10 м / с.
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На западе ожидается 2-6 градусов ниже нуля. На востоке прогнозируют от -7 до -10 градусов.
В северных регионах — 4-10 градусов мороза. На юге будет от -2 до -7 градусов.
В Киеве осадков не прогнозируют 7-9 градусов ниже нуля, а в Симферополе тоже будет сухо — от -3 до -5 градусов.
Через морозную погоду на дорогах будет гололедица!
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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